Губернатор Алиханов сообщил о введении режима ЧС в Калининградской области из-за засухи
- РИА Новости
Об этом Алиханов написал в Telegram.
«В регионе введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы», — говорится в сообщении.
По словам Алиханова, в мае в регионе выпало около 5,5% осадков от климатической нормы, что стало причиной почвенной засухи в Калининградской области.
Кроме того, отсутствие осадков привело к постепенному установлению чрезвычайного уровня пожарной опасности в лесах региона.
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