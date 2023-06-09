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Губернатор Алиханов сообщил о введении режима ЧС в Калининградской области из-за засухи

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В Калининградской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с засухой, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Губернатор Алиханов сообщил о введении режима ЧС в Калининградской области из-за засухи
  • РИА Новости

Об этом Алиханов написал в Telegram.

«В регионе введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы», — говорится в сообщении.

По словам Алиханова, в мае в регионе выпало около 5,5% осадков от климатической нормы, что стало причиной почвенной засухи в Калининградской области.

Кроме того, отсутствие осадков привело к постепенному установлению чрезвычайного уровня пожарной опасности в лесах региона.

Ранее климатолог Андрей Киселёв в беседе с «Радио 1»  рассказал, какими могут быть последствия таяния вечной мерзлоты.

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