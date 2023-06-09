Курский губернатор Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство в посёлке Тёткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство в посёлке Тёткино.

Об этом он написал в Telegram.

В результате атаки повреждения получил жилой дом, добавил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник упал на офисное здание в Белгороде и загорелся.