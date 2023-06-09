Курский губернатор Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство в посёлке Тёткино
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство в посёлке Тёткино.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
В результате атаки повреждения получил жилой дом, добавил губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник упал на офисное здание в Белгороде и загорелся.
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