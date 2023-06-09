Большинство российских туристов планируют посетить Петербург и Стамбул 9—12 июня

Онлайн-сервис OneTwoTrip провёл исследование и выяснил, какие маршруты для поездок на праздничные летние выходные, с 9 по 12 июня, являются самыми востребованными у россиян.

РИА Новости

Об этом пишет ФАН. Большинство путешественников (почти 25%) намереваются посетить Санкт-Петербург, в Москву планируют отправиться 14% туристов, а в Сочи — 9%. Также среди популярных направлений названы Казань и Нижний Новгород. Стамбул стал самым популярным зарубежным направлением — его отметили 10% пользователей сервиса. Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.