Большинство российских туристов планируют посетить Петербург и Стамбул 9—12 июня
- РИА Новости
Об этом пишет ФАН.
Большинство путешественников (почти 25%) намереваются посетить Санкт-Петербург, в Москву планируют отправиться 14% туристов, а в Сочи — 9%.
Также среди популярных направлений названы Казань и Нижний Новгород.
Стамбул стал самым популярным зарубежным направлением — его отметили 10% пользователей сервиса.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.