На станции «Лианозово» московского метро начался монтаж алюминиевых панелей

Начались работы по монтажу алюминиевых панелей на станции «Лианозово» Московского метрополитена.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

«Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 м», — заявил Бочкарёв.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, у станции предусмотрено два вестибюля, в которых ведутся сейчас работы по установке эскалаторов и монтажу систем вентиляции и водоснабжения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что москвичи могут выбрать цвета для строящихся линий метро.