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На станции «Лианозово» московского метро начался монтаж алюминиевых панелей

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Начались работы по монтажу алюминиевых панелей на станции «Лианозово» Московского метрополитена.
На станции «Лианозово» московского метро начался монтаж алюминиевых панелей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

«Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 м», — заявил Бочкарёв.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, у станции предусмотрено два вестибюля, в которых ведутся сейчас работы по установке эскалаторов и монтажу систем вентиляции и водоснабжения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что москвичи могут выбрать цвета для строящихся линий метро.

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