На станции «Лианозово» московского метро начался монтаж алюминиевых панелей
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.
«Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 м», — заявил Бочкарёв.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, у станции предусмотрено два вестибюля, в которых ведутся сейчас работы по установке эскалаторов и монтажу систем вентиляции и водоснабжения.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что москвичи могут выбрать цвета для строящихся линий метро.