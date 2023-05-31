На станции метро «Корниловская» в Москве приступили к отделке платформы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы по обновлению столичного метрополитена идут круглосуточно.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На станции «Корниловская» Троицкой линии начали архитектурную отделку платформы. Строим подземный и наземный вестибюли. На базе этой станции планируем транспортно-пересадочный узел», — сказал Собянин.

Кроме того, завершается отделка и установка инженерных систем и лифта во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ. На пересадке с одноимённой станцией Калининской линии начался монтаж четырёх эскалаторов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что москвичи могут выбрать цвета для строящихся линий метро.