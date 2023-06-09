Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Толстой: первичные отделения московских единороссов поддержали выдвижение Собянина на выборы мэра

Короткая ссылка
Секретари первичных отделений московских единороссов поддержали выдвижение Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы.
Толстой: первичные отделения московских единороссов поддержали выдвижение Собянина на выборы мэра
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, резолюцию их встречи с Собяниным в ходе конференции московского отделения партии зачитал его секретарь Пётр Толстой.

«Мы высоко оцениваем вклад мэра Москвы Сергея Собянина в развитие столицы России, его несомненный авторитет у москвичей и руководства нашего государства и поддерживаем кандидатуру Сергея Собянина на выдвижение 28-й московской конференцией кандидатом на должность мэра Москвы», — зачитал Толстой текст.

Ранее сообщалось, что московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить