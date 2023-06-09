Толстой: первичные отделения московских единороссов поддержали выдвижение Собянина на выборы мэра

Секретари первичных отделений московских единороссов поддержали выдвижение Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы.

Как пишет ТАСС, резолюцию их встречи с Собяниным в ходе конференции московского отделения партии зачитал его секретарь Пётр Толстой.

«Мы высоко оцениваем вклад мэра Москвы Сергея Собянина в развитие столицы России, его несомненный авторитет у москвичей и руководства нашего государства и поддерживаем кандидатуру Сергея Собянина на выдвижение 28-й московской конференцией кандидатом на должность мэра Москвы», — зачитал Толстой текст.

Ранее сообщалось, что московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.