Турчак: задача ЕР — обеспечить безусловную победу Собянина на выборах мэра Москвы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что задача партии — обеспечить безусловную победу Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Он отметил, что Собянин трижды возглавлял партийный список Москвы на выборах в Госдуму.

«И трижды под его руководством «Единая Россия» одерживала убедительную победу», — подчеркнул он.

Турчак заявил, что под руководством Собянина Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которого ориентируются все без исключения регионы.

В Москве в пятницу, 9 июня, проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России».