Турчак: задача ЕР — обеспечить безусловную победу Собянина на выборах мэра Москвы
- РИА Новости
Он отметил, что Собянин трижды возглавлял партийный список Москвы на выборах в Госдуму.
«И трижды под его руководством «Единая Россия» одерживала убедительную победу», — подчеркнул он.
Турчак заявил, что под руководством Собянина Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которого ориентируются все без исключения регионы.
В Москве в пятницу, 9 июня, проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России».