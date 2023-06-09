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Турчак: задача ЕР — обеспечить безусловную победу Собянина на выборах мэра Москвы

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что задача партии — обеспечить безусловную победу Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.
Турчак: задача ЕР — обеспечить безусловную победу Собянина на выборах мэра Москвы
  • РИА Новости

Он отметил, что Собянин трижды возглавлял партийный список Москвы на выборах в Госдуму.

«И трижды под его руководством «Единая Россия» одерживала убедительную победу», — подчеркнул он.

Турчак заявил, что под руководством Собянина Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которого ориентируются все без исключения регионы.

В Москве в пятницу, 9 июня, проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России».

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