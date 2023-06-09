В Москве проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России»
- РИА Новости
Как пишут «Известия», на предвыборной конференции официально будет выдвинут кандидат в мэры столицы.
Ожидается, что перед участниками, в том числе, выступит действующий градоначальник Сергей Собянин.
Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня.
Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября.