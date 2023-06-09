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В Москве проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России»

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В Москве в пятницу, 9 июня, проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России».
В Москве проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России»
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», на предвыборной конференции официально будет выдвинут кандидат в мэры столицы. 

Ожидается, что перед участниками, в том числе, выступит действующий градоначальник Сергей Собянин.

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня.

Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября.

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