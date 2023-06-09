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В СВАО Москвы выставили на торги 52 машино-места

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В Москве, в СВАО, на торги выставили 52 машино-места. Приём заявок на участие продлится с 30 июня по 28 июля.
В СВАО Москвы выставили на торги 52 машино-места
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Все желающие могут принять участие в торгах на приобретение машино-мест в Северном Медведкове», — прокомментировал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Объекты площадью от 13,7 до 32,2 кв. м, расположенные в подземном паркинге, реализуют путём открытых аукционов.

Онлайн-торги пройдут с 5 июля по 2 августа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемой земли между 1-й Горловской улицей и Варшавским шоссе в Юго-Западном округе столицы.

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