В СВАО Москвы выставили на торги 52 машино-места

В Москве, в СВАО, на торги выставили 52 машино-места. Приём заявок на участие продлится с 30 июня по 28 июля.

Об этом сообщает НСН.

«Все желающие могут принять участие в торгах на приобретение машино-мест в Северном Медведкове», — прокомментировал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Объекты площадью от 13,7 до 32,2 кв. м, расположенные в подземном паркинге, реализуют путём открытых аукционов.

Онлайн-торги пройдут с 5 июля по 2 августа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемой земли между 1-й Горловской улицей и Варшавским шоссе в Юго-Западном округе столицы.