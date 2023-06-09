Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва автомобиля в Бердянске

Следственный комитет России возбудил дело о теракте после взрыва автомобиля в Бердянске.

По версии следствия, вечером 8 июня возле многоквартирного жилого дома на улице Морозова города Бердянска произошёл взрыв автомобиля, после чего он загорелся.

Отмечается, что по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при взрыве автомобиля в Бердянске в Запорожской области никто не пострадал.