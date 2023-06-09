Набиуллина: в 2024 году экономика России вернётся к докризисному уровню

Российская экономика вернётся к своему докризисному уровню в 2024 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«По нашему прогнозу, с учётом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернётся к докризисному уровню в следующем году», — приводит ТАСС слова Набиуллиной на пресс-конференции.

Ранее в ЦБ сообщили, что экономическая активность в России растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе.

До этого стало известно, что по состоянию на 1 июня международные резервы России составили $584,175 млрд по сравнению с $595,787 млрд 1 мая.