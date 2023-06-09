ЦБ: экономическая активность в России растёт быстрее, чем предполагалось

Экономическая активность в России растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, сообщает Банк России.

«Экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что несмотря на сложности со стороны внешних условий, это поддерживает положительные деловые настроения предприятий.

В конце марта Банк России продлил ещё на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод денег в другие страны.

Ранее ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.