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ЦБ: экономическая активность в России растёт быстрее, чем предполагалось

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Экономическая активность в России растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, сообщает Банк России.
ЦБ: экономическая активность в России растёт быстрее, чем предполагалось
  • РИА Новости

«Экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что несмотря на сложности со стороны внешних условий, это поддерживает положительные деловые настроения предприятий.

В конце марта Банк России продлил ещё на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод денег в другие страны.

Ранее ЦБ России продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами.

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