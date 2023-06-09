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В Совфеде обсудят возможность создания автомобилей для людей с ограничениями здоровья

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Член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков выразил мнение, что в России нужно производить автомобили для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Совфеде обсудят возможность создания автомобилей для людей с ограничениями здоровья
  • РИА Новости

«Идея возникла, потому что хотелось поддержать инвалидов — участников спецоперации. Ветеран СВО, который получил боевые травмы, заслуживает того, чтобы иметь возможность получить за счёт государства современный, удобный автомобиль», — заявил он в интервью «Парламентской газете».

По его словам, такой автомобиль нужно будет включить в федеральный перечень технических средств реабилитации инвалидов наряду с протезами, колясками и прочими техническими приспособлениями.

«Поэтому мы с коллегами в ближайшее время на площадке комитета Совфеда по экономической политике совместно с комитетом по социальной политике проведём совещание. И с представителями Минтруда, Минпромторга, Минздрава, Социального фонда обсудим возможность создания российского универсального автомобиля, комфортного для передвижения человека с инвалидностью, с автоматической коробкой передач или с ручным управлением и включением его в перечень ТСР», — подчеркнул Исаков.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

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