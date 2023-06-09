Минздрав: двое из четырёх отравившихся сидром нижегородцев находятся в тяжёлом состоянии

Двое из четырёх отравившихся произведённым в Самарской области сидром жителей Нижегородской области находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что по состоянию на 9 июня информации о новых пострадавших не поступало.

При этом поступившие ранее в медицинские учреждения пациенты находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии и в отделении токсикологии.

«Состояние двоих человек оценивается как тяжёлое», — сказано в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что второй случай отравления метанолом в результате употребления сидра зафиксирован в Курганской области.

Отмечается, что пострадал житель Шадринска, он госпитализирован.