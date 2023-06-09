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В Москве профориентационный фестиваль для старшеклассников пройдёт 18 июня

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Заместитель руководителя Департамента образования и науки столицы Ирина Швец сообщила, что в Москве 18 июня пройдёт профориентационный фестиваль «Про профессии и про возможности» для учеников старших классов.
В Москве профориентационный фестиваль для старшеклассников пройдёт 18 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

«В этом году мы увеличили контрольные цифры приёма в колледжи под ключевые городские отрасли на 20%. Это значит, что ещё больше молодых людей смогут получить востребованные в экономике столицы профессии по практико-ориентированным программам, разработанным под запросы работодателей», — подчеркнула Швец.

Для старшеклассников проведут практические мастер-классы, профориентационные тесты, розыгрыши призов, концерты.

Также во время фестиваля состоится награждение победителей столичного этапа Всероссийского конкурса среди работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, прошла культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».

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