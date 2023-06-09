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В столичном Шипиловском Дворце бракосочетания поженились более 100 пар в июне

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В Москве Шипиловский Дворец бракосочетания открылся после ремонта в июне. За прошедшее с момента открытия время в обновлённом здании зарегистрировали уже более 100 браков.
В столичном Шипиловском Дворце бракосочетания поженились более 100 пар в июне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Мы постарались сделать всё возможное, чтобы дворец соответствовал статусу такого важного дня, как свадьба. Его торжественные зоны получили совершенно новое обличие. Заключить брак в Шипиловском смогут все желающие независимо от места проживания, в год он сможет принять более пяти тысяч пар», — прокомментировала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.

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