Подозреваемого в диверсии на участке железной дороги в Челябинской области задержали

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении поджогов на участке Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«Подтверждаем задержание подозреваемого в поджогах на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе», — приводит сообщение ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее стало известно, что в Москве пройдёт суд над украинским диверсантом Сергеем Белавиным за подрыв железной дороги с поездом в Брянской области.

Также ФСБ сообщила, что задержан бывший сотрудник омского предприятия оборонной промышленности, который занимался шпионажем в интересах ФРГ. Возбуждено уголовное дело.