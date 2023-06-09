Подозреваемого в диверсии на участке железной дороги в Челябинской области задержали
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Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
«Подтверждаем задержание подозреваемого в поджогах на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе», — приводит сообщение ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.
Ранее стало известно, что в Москве пройдёт суд над украинским диверсантом Сергеем Белавиным за подрыв железной дороги с поездом в Брянской области.
Также ФСБ сообщила, что задержан бывший сотрудник омского предприятия оборонной промышленности, который занимался шпионажем в интересах ФРГ. Возбуждено уголовное дело.