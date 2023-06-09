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Песков: Путин 9 июня проведёт встречи с Пашиняном и Лукашенко в Сочи

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, проведёт встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Песков: Путин 9 июня проведёт встречи с Пашиняном и Лукашенко в Сочи
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он начнёт публичную часть своего (рабочего. — RT) дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин также проведёт отдельную рабочую встречу с Пашиняном.

Ранее Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.

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