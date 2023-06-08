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Лукашенко заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.
Лукашенко заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/XinHua

Об этом он заявил в ходе встречи в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«В ближайшее время мы с президентом Российской Федерации встретимся», — сообщил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что любой вопрос Минска решается с Россией в течение нескольких дней.

Также он называл общий энергетический рынок самым крупным вопросом в отношениях двух стран.

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