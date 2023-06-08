Лукашенко заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время
- globallookpress.com
- © Henadz Zhinkov/XinHua
Об этом он заявил в ходе встречи в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
«В ближайшее время мы с президентом Российской Федерации встретимся», — сообщил Лукашенко.
Ранее белорусский президент заявил, что любой вопрос Минска решается с Россией в течение нескольких дней.
Также он называл общий энергетический рынок самым крупным вопросом в отношениях двух стран.