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В Москве самые дешёвые квартиры в новостройках можно купить в Кузьминках

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В «Авито Недвижимости» провели исследование и выяснили, в каких районах Москвы находится самое бюджетное и самое дорогое жильё в новостройках.
В Москве самые дешёвые квартиры в новостройках можно купить в Кузьминках
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что средняя стоимость квартиры в московской новостройке в мае 2023 года составила 13 млн рублей.

На первом месте по доступности жилья на первичном рынке — район Кузьминки (ЮВАО), где средняя стоимость квартиры составляет 5,3 млн рублей.

Далее идут Тропарёво-Никулино (ЗАО) со средней ценой в 5,6 млн рублей, Бибирево (СВАО), 6,4 млн рублей, Выхино-Жулебино (ЮВАО), 7,2 млн рублей, Митино (СЗАО), 7,3 млн рублей.

Среди районов с самими дорогими квартирами в новостройках — Якиманка, где средняя цена жилья достигает 204 млн рублей.

Далее — Тверской район (125 млн рублей), Хамовники (119 млн рублей), Мещанский район (67 млн рублей), Гагаринский (48 млн рублей).

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как правильно делать накопления.

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