В Челябинске при разгерметизации ёмкости на заводе погибли двое рабочих
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по Челябинской области.
«На территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ произошла резкая разгерметизация изделия», — говорится в сообщении.
В результате инцидента два человека погибли, ещё один получил ранения.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли в результате обстрела ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани.