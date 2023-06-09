В Челябинске при разгерметизации ёмкости на заводе погибли двое рабочих

При разгерметизации ёмкости на заводе в Челябинске погибли два человека.

Об этом сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

«На территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ произошла резкая разгерметизация изделия», — говорится в сообщении.

В результате инцидента два человека погибли, ещё один получил ранения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли в результате обстрела ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани.