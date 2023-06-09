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Пушилин: завод шампанских вин в Артёмовске будет работать после восстановления города

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Завод шампанских вин в Артёмовске (Бахмуте) будет работать после восстановления города.
Пушилин: завод шампанских вин в Артёмовске будет работать после восстановления города
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Часть производственных, ну, складских уж точно, это немаловажно для подобного рода предприятия, мощностей сохранилось, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что завод начнёт работу после того, как Артёмовск будет восстановлен.

Ранее Пушилин в эфире Первого канала заявил, что ВС Украины регулярно обстреливают Артёмовск (Бахмут) из артиллерийских орудий и миномётов.

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