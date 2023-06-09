Более 500 домов во Владивостоке остались без электричества во время непогоды

В результате аварийного отключения электричества в Первомайском районе Владивостока из-за непогоды без света в городе остаются более 500 многоквартирных домов.

Об этом информирует ТАСС. «В результате отключения оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ», — говорится в сообщении. Отмечается, что бригада энергетиков выехала на место для перевода нагрузок. Ранее во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за несколько часов. Позже мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей города по возможности перевести своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ожидаемого усиления дождей.