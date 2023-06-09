Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Более 500 домов во Владивостоке остались без электричества во время непогоды

Короткая ссылка
В результате аварийного отключения электричества в Первомайском районе Владивостока из-за непогоды без света в городе остаются более 500 многоквартирных домов.

Об этом информирует ТАСС.

«В результате отключения оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада энергетиков выехала на место для перевода нагрузок.

Ранее во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за несколько часов.

Позже мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей города по возможности перевести своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ожидаемого усиления дождей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить