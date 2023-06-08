Во Владивостоке за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков

Во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за несколько часов.

«На 19:00 (12:00 мск) во Владивостоке выпало 52 мм осадков при месячной норме 105 мм. У некоторых провайдеров наблюдаются проблемы с интернет-связью. Сейчас сайт мэрии недоступен», — сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Как пишет ТАСС, в городе продолжаются интенсивные дожди.

По данным vostokmedia.com, по решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, режим повышенной готовности в городе будет действовать до девяти утра 13 июня.

В мэрии также сообщили об упавших деревьях, сходе сели с косогора.

7 июня в пресс-службе Примгидромета выпустили штормовое предупреждение в связи с ливнями, градом и сильным ветром. Оно будет действовать 9 и 10 июня.