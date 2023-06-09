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Любимова: новые регионы планируют подключить к Пушкинской карте в следующем году

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Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что новые российские регионы планируют подключить к всероссийской программе «Пушкинская карта» с 2024 года.

Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

«До конца 2023 года Пушкинская карта в новых регионах по понятным причинам работать не может, но мы надеемся начать со следующего года», — сказала министр.

Также Любимова отметила, что этом году планируется организовать поездки для десяти тысяч детей из новых регионов в крупные российские города. Целью такого визита станет знакомство ребят со страной. 

Ранее Любимова заявила, что процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года.

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