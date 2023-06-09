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ТАСС: в Москве задержали группу лиц за попытку присоединиться к ВСУ

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В Москве задержали нескольких человек по подозрению в попытке присоединиться к Вооружённым силам Украины.

«(Граждан задержали. — RT) по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в Русский добровольческий корпус*, который ведёт боевые действия против Российской Федерации в составе ВСУ», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

По предварительным данным, среди задержанных был участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов (Буриков).

Официального подтверждения информации агентство не приводит.

В марте источник в российских правоохранительных органах сообщил RT, что один из руководителей так называемого Гражданского совета, политолог и социальный антрополог Денис Соколов при участии западных — и прежде всего польских — спецслужб активно вербует россиян в ряды неонацистского Русского добровольческого корпуса, взявшего на себя ответственность за нападение в Брянской области.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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