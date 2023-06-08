Губернатор Гладков: система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду.
- РИА Новости
Об этом Гладков написал в Telegram.
Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее стало известно, что пастух получил ранения в результате падения украинского дрона-камикадзе в приграничном селе Вязовое Белгородской области.
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