Губернатор Гладков: система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду.

РИА Новости