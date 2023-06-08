Врач Пивоварова назвала татуаж и ботокс самыми опасными процедурами

Терапевт, доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова назвала татуаж и ботокс самыми опасными процедурами.

Об этом пишет Life.ru.

«Одна из опасностей при проведении татуажа связана с использованием красящего пигмента. Косметологи любят называть его гипоаллергенным. Но в его составе имеются консервирующие вещества. Они-то и могут вызвать тяжёлую аллергическую реакцию и воспаление», — объяснила она.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Надежда Петраш рассказала в интервью «Москве 24», какие существуют риски для здоровья при нанесении татуировок.