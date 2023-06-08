В Минздраве Херсонской области заявили об отсутствии проблем с лекарствами в регионе

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области Артыш Сат в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что проблем с лекарствами в регионе, где ряд районов подтоплен из-за прорыва Каховской ГЭС, нет.

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«Проблемы с лекарственными средствами в регионе отсутствуют», — отметил он. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь домохозяйствам в Херсонской области, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС. Замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщал, что жителей затопленных районов Херсонской области могут вывезти в другие российские регионы в случае необходимости.