В Минздраве Херсонской области заявили об отсутствии проблем с лекарствами в регионе
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«Проблемы с лекарственными средствами в регионе отсутствуют», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь домохозяйствам в Херсонской области, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.
Замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщал, что жителей затопленных районов Херсонской области могут вывезти в другие российские регионы в случае необходимости.