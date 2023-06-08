В Удмуртии 16 тяжелобольных детей получили лечение благодаря фонду «Круг добра»
- Gettyimages.ru
- © Thanumporn Thongkongkaew
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
У ряда пациентов выявить заболевание помог расширенный неонатальный скрининг. С начала года обследование по программе прошли более 5 тыс. новорожденных.
Ранее НСН сообщала, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.