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В Удмуртии 16 тяжелобольных детей получили лечение благодаря фонду «Круг добра»

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В Удмуртии 16 детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» получили лечение благодаря фонду «Круг добра».
В Удмуртии 16 тяжелобольных детей получили лечение благодаря фонду «Круг добра»
  • Gettyimages.ru
  • © Thanumporn Thongkongkaew

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

У ряда пациентов выявить заболевание помог расширенный неонатальный скрининг. С начала года обследование по программе прошли более 5 тыс. новорожденных.

Ранее НСН сообщала, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.

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