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Власти: в двух сёлах под Новой Каховкой восстановили свет

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Электроснабжение двух сёл Новокаховского городского округа, прерванное после прорыва на Каховской ГЭС, восстановлено.
Власти: в двух сёлах под Новой Каховкой восстановили свет
  • Gettyimages.ru
  • © imageBROKER/Stephan Schulz

«В двух сёлах Новокаховского городского округа восстановлено электроснабжение», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Новой Каховки в Telegram.

Уточняется, что по состоянию на 15:16 работниками ГУП «Херсоноблэнерго» возобновлено электроснабжение Райского и Тополёвки.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Херсонской области сообщили, что в Новой Каховке после прорыва дамбы Каховской ГЭС продолжает снижаться уровень воды.

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