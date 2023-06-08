Власти: в двух сёлах под Новой Каховкой восстановили свет
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«В двух сёлах Новокаховского городского округа восстановлено электроснабжение», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Новой Каховки в Telegram.
Уточняется, что по состоянию на 15:16 работниками ГУП «Херсоноблэнерго» возобновлено электроснабжение Райского и Тополёвки.
Ранее в Главном управлении МЧС России по Херсонской области сообщили, что в Новой Каховке после прорыва дамбы Каховской ГЭС продолжает снижаться уровень воды.