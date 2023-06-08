В Кировской области ввели социальные выплаты для молодых учителей

В Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей, заявили в пресс-центре регионального правительства.

Об этом сообщает progorod43.

С 2023 года молодые учителя получают различные единовременные выплаты. В частности, педагоги, работающие в сёлах на территории муниципальных районов, могут претендовать на сумму в размере 200 тыс. рублей.

Учителя, работающие в городской местности на территории муниципалитетов, получают выплату в размере 150 тыс. рублей, а работающие в городских округах — выплату в размере 100 тыс. рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в колледжах Подмосковья появится ещё 800 бюджетных мест.