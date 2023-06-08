Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле хутора Лозовая Рудка
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«Под миномётный обстрел попал хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи», — написал он в Telegram.
Гладков добавил, что аварийные службы в скором времени приступят к ликвидации ЧП.
Ранее стало известно, что пастух получил ранения в результате падения украинского дрона-камикадзе в приграничном селе Вязовое в Белгородской области.