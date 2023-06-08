Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Праздник Сабантуй пройдёт в Казани на четырёх площадках

Короткая ссылка
Татарский народный праздник Сабантуй планируется провести в Казани в конце июня 2023 года, постановление об этом опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.
Праздник Сабантуй пройдёт в Казани на четырёх площадках
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Как сообщает inkazan.ru, исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Казани и по совместительству первый заместитель главы Азат Нигматзянов заявил, что праздник пройдёт 24 июня.

Мероприятия состоятся на четырёх площадках города, среди них: берёзовые рощи в жилмассивах Мирный и Дербышки, лесопарковая зона на озере Лебяжье, а также конно-спортивный комплекс «Казань».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить