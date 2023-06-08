Праздник Сабантуй пройдёт в Казани на четырёх площадках

Татарский народный праздник Сабантуй планируется провести в Казани в конце июня 2023 года, постановление об этом опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.

Как сообщает inkazan.ru, исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Казани и по совместительству первый заместитель главы Азат Нигматзянов заявил, что праздник пройдёт 24 июня.

Мероприятия состоятся на четырёх площадках города, среди них: берёзовые рощи в жилмассивах Мирный и Дербышки, лесопарковая зона на озере Лебяжье, а также конно-спортивный комплекс «Казань».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.