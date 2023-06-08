Праздник Сабантуй пройдёт в Казани на четырёх площадках
- РИА Новости
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Как сообщает inkazan.ru, исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Казани и по совместительству первый заместитель главы Азат Нигматзянов заявил, что праздник пройдёт 24 июня.
Мероприятия состоятся на четырёх площадках города, среди них: берёзовые рощи в жилмассивах Мирный и Дербышки, лесопарковая зона на озере Лебяжье, а также конно-спортивный комплекс «Казань».
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