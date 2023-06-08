Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД по Самарской области после проверок поставок сидра

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов освобождён от занимаемой должности. Решение принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В Самарской области ранее сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших от отравления сидром.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, также будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнёв.

Отмечается, что решение было принято после того, как сотрудники МВД России провели проверку каналов поступления в нелегальный оборот алкогольной продукции под торговой маркой «Мистер Сидр».

«В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», — говорится в сообщении.

Партия после изъятия в ходе проверочных мероприятий хранилась на складе с 2012 года.

«В настоящее время за совершение указанных хищений сотрудниками полиции задержаны двое жителей города Самары, устанавливаются их сообщники», — отметили в ведомстве.

Кроме того, задержан сержант полиции, охранявший склад. Именно он пропустил злоумышленников на территорию.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в результате отравления суррогатным сидром зафиксировано 30 летальных исходов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.