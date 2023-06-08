Путин поддержал решение губернатора Орловской области Клычкова идти на выборы
Об этом российский лидер сказал во время встречи с губернатором.
Президент отметил, что Клычкову нужно будет получить прежде всего от людей оценку результатов работы, а также получить «мандат доверия на следующий срок».
«Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать вас», — заявил Путин.
Глава государства также назвал удовлетворительными показатели работы Клычкова.
Ранее Путин поддержал планы губернатора Магаданской области Сергея Носова по выдвижению своей кандидатуры на предстоящие выборы главы региона.