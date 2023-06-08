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Путин поддержал решение губернатора Орловской области Клычкова идти на выборы

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Российский президент Владимир Путин поддержал решение губернатора Орловской области Андрея Клычкова снова баллотироваться на пост главы региона.

Об этом российский лидер сказал во время встречи с губернатором.

Президент отметил, что Клычкову нужно будет получить прежде всего от людей оценку результатов работы, а также получить «мандат доверия на следующий срок».

«Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать вас», — заявил Путин.

Глава государства также назвал удовлетворительными показатели работы Клычкова.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Магаданской области Сергея Носова по выдвижению своей кандидатуры на предстоящие выборы главы региона.

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