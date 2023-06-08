Путин поддержал решение губернатора Орловской области Клычкова идти на выборы

Российский президент Владимир Путин поддержал решение губернатора Орловской области Андрея Клычкова снова баллотироваться на пост главы региона.

Об этом российский лидер сказал во время встречи с губернатором.

Президент отметил, что Клычкову нужно будет получить прежде всего от людей оценку результатов работы, а также получить «мандат доверия на следующий срок».

«Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать вас», — заявил Путин.

Глава государства также назвал удовлетворительными показатели работы Клычкова.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Магаданской области Сергея Носова по выдвижению своей кандидатуры на предстоящие выборы главы региона.