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Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок

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Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Магаданской области Сергея Носова по выдвижению своей кандидатуры на предстоящие выборы главы региона.

«Что касается одобрения, здесь вопросов нет», — приводит ТАСС его слова на просьбу главы региона поддержать его планы баллотироваться на новый срок.

Путин добавил, что самым главным в этом вопросе является поддержка людей.

«Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что многое сделать удалось, ещё больше нужно будет сделать», — сказал президент.

Ранее Путин поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в предстоящих выборах главы региона.

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