Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Магаданской области Сергея Носова по выдвижению своей кандидатуры на предстоящие выборы главы региона.

«Что касается одобрения, здесь вопросов нет», — приводит ТАСС его слова на просьбу главы региона поддержать его планы баллотироваться на новый срок.

Путин добавил, что самым главным в этом вопросе является поддержка людей.

«Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что многое сделать удалось, ещё больше нужно будет сделать», — сказал президент.

Ранее Путин поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в предстоящих выборах главы региона.