Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок
«Что касается одобрения, здесь вопросов нет», — приводит ТАСС его слова на просьбу главы региона поддержать его планы баллотироваться на новый срок.
Путин добавил, что самым главным в этом вопросе является поддержка людей.
«Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что многое сделать удалось, ещё больше нужно будет сделать», — сказал президент.
Ранее Путин поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в предстоящих выборах главы региона.