Депутат Бессараб назвала труд соцработников одним из ключевых направлений для государства

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что труд соцработников является одним из ключевых направлений для государства.

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что соцработники помогают людям каждый день и сохраняют бесконечное терпение и высокий профессионализм.

«Что является одной из самых больших проблем — это невысокая заработная плата соцработников. Думаю, что её повышение, своевременное и объективно необходимое, было бы лучшим подарком», — сказала Бессараб.

День социального работника отмечается в России 8 июня.

Ранее сообщалось, что в детских больницах Москвы начнут работать социальные координаторы.