В детских больницах Москвы появятся социальные координаторы

В детских больницах Москвы начнут работать социальные координаторы, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сегодня соцкоординаторы работают в 33 больницах, они оказали москвичам уже более 115 тыс. услуг. Врачи делают свою работу эффективнее, а для пациента организуется бесшовный переход домой либо в социальное учреждение без промедлений, проактивно», — сказала Ракова.

По её словам, теперь проект расширяют в том числе на детские стационары.

Как уточнила Ракова, координаторы также будут оказывать помощь, связанную с госпитализацией детей. Например, они смогут посодействовать в оформлении документов.

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