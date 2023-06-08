Подведены итоги конкурса «Московские мастера» в сфере гостеприимства

Стали известны итоги конкурса «Московские мастера» в номинациях «Администратор гостиницы» и «Экскурсовод».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В категории «Администратор гостиницы» победил Денис Сольев, на втором и третьем местах — Екатерина Валуйских и Нина Опалева соответственно.

В тройку лидеров номинации «Экскурсовод» вошли Евгений Степанов, Евгений Кузнецов и Мария Котова.

Отраслевые этапы проводятся каждую весну. Их участниками становятся более 20 тыс. человек. Очные финалы состоялись 25 и 29 мая.

Ранее сообщалось, что гостиницы на Кубани забронированы в июне на 70%.