Подведены итоги конкурса «Московские мастера» в сфере гостеприимства
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В категории «Администратор гостиницы» победил Денис Сольев, на втором и третьем местах — Екатерина Валуйских и Нина Опалева соответственно.
В тройку лидеров номинации «Экскурсовод» вошли Евгений Степанов, Евгений Кузнецов и Мария Котова.
Отраслевые этапы проводятся каждую весну. Их участниками становятся более 20 тыс. человек. Очные финалы состоялись 25 и 29 мая.
Ранее сообщалось, что гостиницы на Кубани забронированы в июне на 70%.