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Гостиницы на Кубани забронированы в июне на 70%

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на курортах региона с начала года отдохнули более 3 млн туристов.
Гостиницы на Кубани забронированы в июне на 70%
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра увеличится примерно до 12 млн человек. На июнь зарезервировано 70% номерного фонда, столько же на июль, чуть меньше — 64% — зарезервировано на август», — отметил Кондратьев.

В регионе представлены различные места размещения, в том числе пятизвёздочные гостиницы и мини-отели. Около 3 тыс. отелей и гостиниц уже прошли классификацию.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

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