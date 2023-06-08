Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Россияне рассказали, в каком возрасте начали строить карьеру

Короткая ссылка
Согласно результатам опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и сервиса «Работа.ру», больше половины россиян (68%) начинали карьеру до 18 лет.
Россияне рассказали, в каком возрасте начали строить карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом пишет Life.ru.

Так, 30% респондентов впервые устроились на подработку в 19–25 лет, ещё 30% респондентов нашли работу в 14–16 лет.

При этом 28% опрошенных начали работать с 17–18 лет, 10% — до 14 лет, 1% — после 26 лет, ещё 1% — только после 30 лет.

Также выяснилось, что женщины чаще устраивались на первую работу в 19–25 лет (37%), а мужчины — в 14–16 лет (37%).

Ранее «Известия» привели результаты исследования FinExpertiza, согласно которым число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году — до 53,1 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить