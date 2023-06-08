Россияне рассказали, в каком возрасте начали строить карьеру

Согласно результатам опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и сервиса «Работа.ру», больше половины россиян (68%) начинали карьеру до 18 лет.

Об этом пишет Life.ru.

Так, 30% респондентов впервые устроились на подработку в 19–25 лет, ещё 30% респондентов нашли работу в 14–16 лет.

При этом 28% опрошенных начали работать с 17–18 лет, 10% — до 14 лет, 1% — после 26 лет, ещё 1% — только после 30 лет.

Также выяснилось, что женщины чаще устраивались на первую работу в 19–25 лет (37%), а мужчины — в 14–16 лет (37%).

Ранее «Известия» привели результаты исследования FinExpertiza, согласно которым число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году — до 53,1 млн.