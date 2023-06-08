В Москве разработали обновлённую версию скоростных лифтовых кабин

В Москве разработали и готовят к запуску в производство обновлённую версию скоростных лифтовых кабин.

Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Его слова приводит НСН.

Он отметил, что созданные комфортные условия для московского производства позволили компании МЭЛ увеличить объёмы выпускаемой продукции в прошлом году в два раза по сравнению с 2021 годом и разработать новые модели скоростных лифтов.

«Они отличаются дизайном и габаритами — их высота достигает 2,2 метра, а также грузоподъёмностью — одна из обновлённых кабин сможет перевозить до двух тысяч килограммов. Планируется, что ежегодно будут выпускать более 500 таких моделей», — сказал Овчинский.

По его словам, новые лифты показали 7 июня на выставке Russian elevator week.

В апреле заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные предприятия смогли увеличить выпуск лифтов на 39,5% в январе — феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.