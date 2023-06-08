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В Москве запустили комплексный сервис ИИ для диагностики ряда заболеваний

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В Москве запустили второй комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), позволяющий выявить одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме.
В Москве запустили комплексный сервис ИИ для диагностики ряда заболеваний

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Нейросеть может распознать признаки коронавируса, рака лёгкого, лёгочной гипертензии, гидроторакса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца.

«Уже три года мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в столичное здравоохранение. Одно из ключевых направлений — компьютерное зрение в лучевой диагностике», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, с момента запуска столичного эксперимента по использованию умных алгоритмов нейросети проанализировали более 9 млн лучевых исследований. Первый комплексный сервис ИИ был введён в 2022 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз.

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