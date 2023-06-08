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«Ъ»: в Ростовской области неизвестные устроили поджог на железной дороге

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Неизвестные ночью 7 июня на перегоне Хапры — Ростов-Западный Северо-Кавказской железной дороги устроили поджог релейного шкафа, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе СКЖД.
«Ъ»: в Ростовской области неизвестные устроили поджог на железной дороге
  • РИА Новости

«В результате до 30 минут были задержаны поезда №6070 Ростов — Таганрог и №232 Москва — Ейск», — отметили в компании.

В апреле в Кузбассе суд арестовал двух жителей города Анжеро-Судженска по делу о поджоге оборудования на железной дороге.

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