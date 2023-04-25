В Кузбассе суд арестовал подозреваемых в поджоге оборудования на железной дороге

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В Кузбассе суд арестовал двух жителей города Анжеро-Судженска до 28 мая 2023 года по делу о поджоге оборудования на железной дороге.
В Кузбассе суд арестовал подозреваемых в поджоге оборудования на железной дороге
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия в марте 2023 года обвиняемые совершили поджог релейного и аккумуляторного шкафов, расположенных вблизи станции Анжерская-Западная Западно-Сибирской железной дороги в городе  Анжеро-Судженск Кемеровской области-Кузбасса из хулиганских побуждений.

Отмечается, что ОАО «РЖД» был нанесён ущерб на общую сумму более 57 тыс. рублей.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Московском регионе агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги.

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