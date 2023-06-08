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Депутат Валеев объяснил, почему МЧС не всегда выявляет точные причины лесных пожаров

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Устанавливать настоящие причины лесных пожаров сложно. Это связано с тем, что огонь уничтожает все следы, сообщил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Депутат Валеев объяснил, почему МЧС не всегда выявляет точные причины лесных пожаров
  • РИА Новости

«Дознанием занимается структура МЧС — пожарная инспекция. По тем материалам, которые я видел, понятно, что не всегда точно удаётся установить причину по вполне объективным факторам: пожар уничтожает все следы. Уничтожает иногда те, по которым можно установить причину», — сказал он.

Валеев добавил, что человеческий фактор при этом достаточно легко установить, «а виновных бывает сложно».

«Если только за руку не поймали с поличным. Сейчас, конечно, оснащают (леса) системами слежения, цифровизация идёт, но этот процесс достаточно сложный и медленный, дорогой при наших пространствах», — объяснил собеседник.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов в Омской области продлён до конца июня для обеспечения пожарной безопасности.

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