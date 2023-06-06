Запрет на посещение лесов в Омской области продлили до конца июня
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на портал правовой информации.
В частности, с 7 по 25 июня нельзя посещать Черлакское лесничество и Тарское лесничество в Колосовском районе, а с 9 по 28 июня — Усть-Ишимское лесничество и Тарское в Тарском районе.
В леса запрещено въезжать на автомобилях. Также под запретом пешие прогулки, выжигание хвороста, сухой травы и порубочных остатков.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.