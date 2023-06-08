Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава «Автодора» Петушенко дал прогноз по трафику на М-4 этим летом

Короткая ссылка
Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко дал прогноз по трафику на М-4 этим летом.
Глава «Автодора» Петушенко дал прогноз по трафику на М-4 этим летом
  • Gettyimages.ru
  • © chris-mueller

«С учётом того, что в России фактически закрыты 11 аэропортов в южном направлении, ещё в прошлом году стали очень востребованными поездки по железной и автомобильной дорогам. Мы в этом году фиксируем рост трафика (как легкового, так и грузового) до 17% на ряде участков М-4 по сравнению с прошлым годом. В среднем в апреле 2023 года по М-4 проезжало больше 22 тыс. машин в сутки, в апреле 2022 года — только 19,5 тыс. В период отпусков мы ожидаем свыше 43 тыс. машин в сутки, а в Московской области — более 80 тыс. Это уже с учётом ввода обхода Ростова-на-Дону и Дальнего западного обхода Краснодара на М-4 в июле — августе», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Ранее Петушенко заявил, что ввод в эксплуатацию беспилотных грузовых транспортных средств на трассе М-11 Москва — Петербург начнётся в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить