Глава «Автодора» Петушенко дал прогноз по трафику на М-4 этим летом

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко дал прогноз по трафику на М-4 этим летом.

«С учётом того, что в России фактически закрыты 11 аэропортов в южном направлении, ещё в прошлом году стали очень востребованными поездки по железной и автомобильной дорогам. Мы в этом году фиксируем рост трафика (как легкового, так и грузового) до 17% на ряде участков М-4 по сравнению с прошлым годом. В среднем в апреле 2023 года по М-4 проезжало больше 22 тыс. машин в сутки, в апреле 2022 года — только 19,5 тыс. В период отпусков мы ожидаем свыше 43 тыс. машин в сутки, а в Московской области — более 80 тыс. Это уже с учётом ввода обхода Ростова-на-Дону и Дальнего западного обхода Краснодара на М-4 в июле — августе», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Ранее Петушенко заявил, что ввод в эксплуатацию беспилотных грузовых транспортных средств на трассе М-11 Москва — Петербург начнётся в июне.