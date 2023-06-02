Ввод в эксплуатацию беспилотных грузовиков в России на трассе М-11 начнётся в июне

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что ввод в эксплуатацию беспилотных грузовых транспортных средств на трассе М-11 Москва — Петербург начнётся в июне.

Об этом он сказал в кулуарах форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» в Сочи.

«Сейчас уже в тестовом режиме по трассе М-11 осуществляются тестовые испытания беспилотников... В июне месяце поедут грузовые беспилотники», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в дальнейшем беспилотный транспорт планируется запустить и по трассе М-12.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявлял, что пуск беспилотных грузоперевозок в перспективе планируется на ряде федеральных трасс, в том числе на трассе М-12 Москва — Казань.